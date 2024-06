Fatto brillare l’ordigno bellico ritrovato prima del Corteo

Ha funzionato il sistema per non far scattare il panico in città, piena di visitatori per il Corteo storico della Quintana

E’ stato fatto brillare dagli Artificieri a fine mattinata il residuato bellico ritrovato ieri in una rampa di un garage di un condominio di via Pietro Gori. L’ordigno, intorno alle 17.30 di ieri, è stato notato da un passante che, insospettito, si è rivolto alle forze dell’ordine.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Foligno e si è attivato un complesso meccanismo, coordinato dal vicequestore Adriano Felici, per evitare il caos e il panico in città, considerando che di lì a poche ore si sarebbe tenuto il Corteo storico della Quintana, con migliaia di persone in arrivo per assistervi. Lungo il percorso diversi agenti in borghese per tenere sotto controllo la situazione.

La deviazione del Corteo

I folignati invece non si sono accorti di nulla, se non di una deviazione del Corteo a metà Corso Cavour, quando invece di proseguire e salire per via Oberdan, i figuranti hanno deviato in via Piermarini. Il tutto è andato per il meglio e non manca la soddisfazione della Polizia per come tutto abbia funzionato per il meglio, compresa la sinergia con l’Ente Giostra.

Le ipotesi sulla bomba

Quanto alla bomba, l’ipotesi più accreditata è che qualcuno se ne sia voluto disfare. Farlo proprio la sera del Corteo e in un luogo non troppo lontano dal centro, lascia presagire che il gesto non volesse passare del tutto inosservato. L’ordigno era in un luogo raggiungibile da chiunque, ben visibile e non nel terreno.