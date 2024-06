Quintana, conto alla rovescia per la Gara dei tamburini

La Gara dei tamburini sancirà il miglior gruppo dei suoni in questa Giostra della Sfida 2024. Tutti i nomi dei componenti della giuria.

Torna la tanto attesa “Gara dei Tamburini”. Sarà l’occasione per vedere i gruppi dei dieci Rioni e quello dell’Ente Giostra sfidarsi per la conquista dell’ambito “Pistillo d’oro”. L’edizione del 2023 era stata vinta dal Rione Spada. L’appuntamento è alle ore 17,30 in Piazza San Domenico dove, oltre alla gara, si potrà assistere alle prove ufficiali “del Suono Unico” momento in cui tutte le compagini dei tamburini suoneranno all’unisono quella che è ormai la “colona sonora” ufficiale della nostra manifestazione.

La Giuria

La Giuria sarà composta da Stefano Zavattoni (direttore d’orchestra, compositore e arrangiatore), Antonio Diotallevi (concertista e direttore della Filarmonica di Marsciano) e Cristina Palomba (diplomata al conservatorio in discipline musicali).