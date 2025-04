Malore fatale durante escursione in una grotta, muore 47enne - Tuttoggi.info

Malore fatale durante un’escursione per uno speleologo 47enne. La tragedia è avvenuta sabato scorso (5 aprile) nella Grotta dei 5 Laghi sul Monte Nerone (Pu).

Luca Marinelli, di origini umbre ma residente nel Comune di Pieve Santo Stefano, era impegnato insieme ad un’altra ventina di persone della sezione CAI di Città di Castello, quando all’improvviso si è accasciato a terra.

I compagni di cordata hanno tentato ogni tentativo di rianimazione che, purtroppo, è risultato vano. Nella grotta sono poi arrivate le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico delle Marche con 7 tecnici specializzati e un medico, che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Dopo il benestare dell’autorità giudiziaria, la salma è stata riportata in superficie intorno alle 19.30 di sabato. A supporto delle operazioni carabinieri, 118 e i vigili del fuoco, che hanno allargato con mezzi meccanici l’uscita della grotta. La salma si trova ora all’ospedale di Urbino in attesa del nulla osta per i funerali.

“Una notizia che ci lascia ancora increduli – ha dichiarato il sindaco di Pieve Santo Stefano Claudio Marcelli – La scomparsa improvvisa del nostro concittadino nel pieno dello svolgimento di una sua grande passione. Ci vogliamo unire al dolore della famiglia, della moglie Erika e dei figli, nella consapevolezza che nessuna parola o conforto potranno mai lenire il loro dolore. Tutta la comunità di Pieve è percorsa da parole di vicinanza alle famiglie Marinelli e Dori”.