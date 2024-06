Quintana, è il giorno delle Prove ufficiali

Appuntamento alle 21 al Campo de li Giochi per l'ultima occasione di provare il tracciato di gara prima della Giostra del 15 giugno.

E’ il giorno delle Prove ufficiali della Quintana di Foligno. Alle 21 al Campo de li Giochi si svolgerà un appuntamento importante in vista della Giostra del 15 giugno. Questa sarà l’ultima occasione che i binomi dei 10 Rioni avranno per rifinire la preparazione in vista della Quintana. L’appuntamento si preannuncia particolarmente interessante, anche per la presenza di numerosi nuovi binomi. Come sempre i cavalieri avranno a disposizione 3 giri ciascuno. Confermata anche per questa edizione la novità introdotta lo scorso anno, che renderà le “prove ufficiali” ancora più avvincenti. Il risultato della seconda tornata di prova determinerà l’ordine di partenza per la Giostra della Sfida. Al termine delle prove, infatti, sarà stilata dalla Giuria di gara una classifica sulla base dei risultati fatti registrare dai binomi nella detta tornata. In base a tale classifica il Presidente della Giuria convocherà i Priori dei Rioni seguendo l’ordine di classifica dal 1° al 10° i quali potranno scegliere uno dei posti ancora liberi nell’ordine di partenza per la Giostra del 15 giugno.

L’ordine e i cavalieri

Questo, invece, l’ordine di partenza delle prove ufficiali estratto a sorte il 25 maggio durante la Cena Grande e i cavalli che, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto scenderanno in campo:

La Mora: Cavaliere Luca Morosini; cavalliPuò Succedere e You are my boy;

Contrastanga: Cavaliere Daniele Scarponi; cavalli Temesvar e Olaya de L’Alguer;

Badia: Cavaliere Lorenzo Melosso cavalli; Field Over the Sea e Texas Cactus;

Giotti Cavaliere Riccardo Raponi; cavalli Daytona Man e Tom the Second;

Morlupo: Cavaliere Mario Cavallari; cavalli Luisita e Miss Baker;

Pugilli: Cavaliere Raul Spera; cavalli Iakin, Run To Me e Lady Lilly;

Cassero: Cavaliere Simone Bocci; cavallo Indra Down.

Ammanniti: Cavaliere Mattia Zannori; cavalli Franceschina e Seurat;

Croce Bianca: Cavaliere Lorenzo Savini; cavalli Sopran Headley e Adivinanora;

Spada: Cavaliere Tommaso Finestra ; cavalli, Romantic Walk, It is law e Cherry Season