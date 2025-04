Salute mentale nell'istruzione, anche l'Iis “Spagna - Campani” protagonista a Bruxelles - Tuttoggi.info

La recente conferenza sulla Salute Mentale nell’Istruzione, ospitata da Innovela per conto del partenariato AHEADinVET e della Erasmushogeschool Brussel il 1° aprile 2025, è stata un grande successo, attirando educatori, formatori e professionisti impegnati a migliorare la consapevolezza e il supporto alla salute mentale nell’istruzione e formazione professionale (VET). Tenutasi presso il Campus Kanal della Erasmushogeschool Brussel, a Bruxelles appunto, l’evento ha presentato un’agenda ricca di interventi dedicati ad affrontare le crescenti sfide legate alla salute mentale degli studenti adulti.

Tra gli istituti presenti alla conferenza, ha preso parte anche l’IIS Tecnico-Professionale “Spagna-Campani” di Spoleto, in qualità di partner attivo del progetto AHEADinVET. L’Istituto ha partecipato all’evento con l’obiettivo di approfondire e condividere pratiche efficaci per il supporto alla salute mentale nei contesti della formazione professionale. La presenza dell’IIS “Spagna-Campani” ha sottolineato l’importanza di fornire agli insegnanti e agli educatori strumenti adeguati per riconoscere e gestire situazioni complesse legate al benessere psico-emotivo dei discenti. Il tema trattato è stato ritenuto di fondamentale rilevanza dall’Istituto, in quanto direttamente connesso alla creazione di ambienti scolastici più solidali, inclusivi e capaci di rispondere in modo proattivo alle sfide educative contemporanee.

La conferenza è stata aperta con un caloroso benvenuto da parte di Jimmy Koppen, Direttore del Dipartimento Persone & Società della Erasmushogeschool Brussel, e Athina Katsanou, Direttrice Generale di Innovela. A seguire, Stefanie Gugganig del bit schulungscenter GmbH ha presentato un’interessante panoramica sui risultati del progetto AHEADinVET, mettendo in luce i principali traguardi raggiunti nel sensibilizzare l’istruzione per adulti sul tema della salute mentale.

Nel corso del pomeriggio e della serata, diversi esperti si sono susseguiti sul palco, approfondendo tematiche cruciali riguardanti la salute mentale nell’ambito educativo. I partecipanti hanno potuto acquisire spunti preziosi sul benessere degli studenti, grazie a interventi come:

“La salute mentale e il benessere contano: comprendere i bisogni di salute mentale degli studenti” di Aleksandra Stevanović, Professoressa associata dell’Università di Rijeka;

“La salute mentale degli studenti richiede costruttori di ponti tra istruzione e sanità” di Johan De Wilde dell’Odisee University.

Uno degli interventi più apprezzati è stato “Resilienza negli studenti”, presentato da Nele Van Hoyweghen dell’Associazione Studenti Fiamminghi, che ha esplorato l’importanza di sviluppare la resilienza nei discenti. Parallelamente, Stefan Grielens del Vrij CLB Network ha offerto strategie pratiche con la presentazione “Abilitare e responsabilizzare gli insegnanti a identificare e supportare gli studenti in difficoltà”, fornendo agli educatori strumenti utili per affrontare le sfide di salute mentale in aula.

I partecipanti hanno anche preso parte a discussioni sulla collaborazione al di là delle istituzioni educative durante la sessione “Professional Learning Community: Hold Them Tight” condotta da Robbe Vanmulder, che ha anche guidato una sessione su “LSCI: Life Space Crisis Intervention”, offrendo agli insegnanti un quadro operativo per affrontare le crisi con gli studenti.

La conferenza si è conclusa con una vivace tavola rotonda a cui hanno partecipato Johan De Wilde, Stefan Grielens e Nele Van Hoyweghen, durante la quale si sono scambiati spunti e idee su come creare ambienti di apprendimento più solidali per studenti che affrontano sfide legate alla salute mentale.

Oltre ai contenuti formativi, l’evento ha offerto numerose opportunità di networking, permettendo agli educatori di entrare in contatto, condividere esperienze e discutere buone pratiche per il supporto alla salute mentale in aula.

Il progetto AHEADinVET, cuore pulsante della conferenza, continua a compiere importanti progressi nel sensibilizzare l’istruzione per adulti sul tema della salute mentale. Grazie a questa iniziativa, gli educatori vengono dotati degli strumenti necessari per riconoscere e affrontare le sfide psicologiche presenti nei contesti educativi, promuovendo così ambienti di apprendimento più inclusivi e solidali.

Per chi non ha potuto partecipare, o desidera rivivere i momenti salienti, l’intero evento è stato registrato ed è ora disponibile sul canale YouTube del progetto AHEADinVET. Ciò permette ai partecipanti e al pubblico più ampio di accedere comodamente alle preziose conoscenze condivise.

L’evento si è svolto in lingua olandese e inglese, garantendo un’ampia accessibilità, ed ha dotato i partecipanti di conoscenze e strumenti essenziali per un miglior supporto alla salute mentale nei contesti educativi.

Per ulteriori informazioni sul progetto AHEADinVET e sulle risorse disponibili per gli educatori, si invita a visitare il sito web e i canali social del progetto.