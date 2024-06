Trovata bomba a Foligno, è giallo. Deviato corteo storico della Quintana - Tuttoggi.info

Giallo sulla presenza di un piccolo ordigno bellico in un piazzale di un condominio. Deviato il percorso previsto del corteo storico della Quintana

Allarme bomba a Foligno questa sera (venerdì 14 giugno), con il rinvenimento di un ordigno che ha provocato variazioni al percorso del corteo storico della Quintana. Ed è giallo sulla sua presenza proprio in quel punto.

Un piccolo ordigno bellico risalente alla Prima guerra mondiale, infatti, è stato ritrovato nel piazzale di un condominio in via Pietro Gori. La bomba, a quanto trapela, sarebbe stata dissotterrata ed era in bella vista, come se fosse stata abbandonata sull’asfalto fuori dal palazzo da qualcuno.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, in attesa dell’arrivo degli Artificieri per la messa in sicurezza dell’area. Il ritrovamento dell’ordigno ha causato anche una deviazione dei figuranti della sfilata prevista per questa sera. Il percorso del corteo storico prevedeva infatti il passaggio per via Oberdan ma il rinvenimento dell’ordigno ha comportato una modifica al tragitto previsto, con una deviazione in via Piermarini.