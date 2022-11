Branco di lupi sbrana 11 pecore, allarme tra gli allevatori: casi sempre più frequenti

Dopo quello nell'Orvietano, segnalati altri predatori nel Ternano | Possibile anche l'ibridazione con cani randagi

Undici pecore, sbranate. Non soltanto le cosiddette parti nobili dell’animale, quelle a cui mira il predatore. Ma con le carcasse spolpate, segno che a fare scempio delle pecore sono stati numerosi lupi. Forse anche ibridati con cani randagi, cosa che giustificherebbe, in alcuni casi, gli avvistamenti di predatori scuri, non con il manto argentato o marrone tipico del lupo dell’Appennino.

Comunque un problema per gli allevatori, dato che quanto avvenuto nei giorni scorsi a Palombara di Allerona non è un caso isolato. Soprattutto nel Ternano, dove sono ormai diversi gli avvistamenti di lupi da parte di allevatori e agricoltori. Predatori che spesso si avvicinano anche ai centri abitati.