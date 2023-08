Botte col tirapugni e minacce con coltelli davanti a discoteca | Tre denunciati, uno è minorenne - Tuttoggi.info

I tre indagati avevano preso di mira un coetaneo nei pressi di un locale di Città di Castello | Perquisite le rispettive abitazioni dove sono stati oggetti atti ad offendere, pistole scacciacani e droga

Avevano aggredito e minacciato un coetaneo nei pressi di una discoteca tifernate – lo scorso 14 maggio – e sono stati tutti denunciati.

La Polizia di Città di Castello ha infatti deferito un 18enne e un 19enne per i reati di minaccia e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere ed un minore per il reato di lesioni personali e, anch’esso, possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

La vittima dell’aggressione, sentita dagli agenti, aveva riferito che, a seguito di una discussione originata all’interno della discoteca, era stato violentemente percosso con un tirapugni dal minorenne il quale, subito dopo, si era allontanato per ricongiungersi agli altri due indagati. Erano stati proprio quest’ultimi che, avvicinati dalla parte offesa e da un amico, avevano mostrato con fare minaccioso due coltelli per farli allontanare.

Acquisita la notizia di reato, gli agenti del Commissariato tifernate si sono dunque portati presso le abitazioni dei tre indagati per altrettante perquisizioni: nell’abitazione del 18enne i poliziotti hanno trovato un altro tirapugni, del quale il giovane non è stato in grado di motivarne il possesso. In casa di uno dei due 19enne, invece, gli è stato rinvenuto un coltello, lungo circa 33 centimetri, anche questo detenuto dal giovane senza un motivo plausibile.

Infine, nel corso della perquisizione nell’abitazione del minore gli agenti hanno trovato una pistola “scacciacani” e una pistola ad aria compressa, entrambe prive del tappo rosso, 10 munizioni a salve, il manico di un manganello telescopico e hashish. Oltre alla denuncia nei confronti del giovane è scattata anche la sanzione amministrativa per possesso di sostanze stupefacenti. La Polizia ha sequestrato tutto il materiale.