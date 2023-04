Borghese in Umbria, 4 Ristoranti sulla “via dell’olio”

Il van avvistato in diverse zone della fascia olivata

Alessandro Borghese in Umbria per una nuova puntata di ‘4 Ristoranti’, dedicata a “La via dell’olio umbra”. Gli avvistamenti del van della celebre trasmissione erano stati molteplici e si erano anche moltiplicate le indiscrezioni su quali fossero i destinatari di questa puntata di sfida tra ristoratori. Quindi l’ufficilizzazione con un post su instagram: “La Via dell’Olio Umbra”. Posizionata al centro della nostra Italia, c’è l’Umbria, con una zona dove ti giri ti giri, sei circondato da ulivi. Una via che si estende per circa 40 km, tra Assisi e Spoleto, attraversando Spello, Foligno e Trevi. Questa via è un gioiello tutto italiano, 90mila ettari di terreno dedicati alla cultura dell’ulivo. Lo sanno bene i ristoratori umbri, che tra aziende agricole, trattorie con frantoio, agriturismi e osterie arroccate sui borghi dell’Appennino, dell’oleo-turismo hanno fatto una vocazione, portando avanti la loro idea di ristorazione con al centro sempre lui: l’olio extravergine di oliva, ovviamente di produzione propria”.

I comuni della nuova puntata di ‘4 ristoranti’

Massimo riserbo, come da tradizione, per quanto riguarda i ristoranti in cui la produzione ha girato la puntata. Stando a quello che è trapelato, anche attraverso gli avvistamenti del van, i comuni che saranno protagonisti sono: Campello sul Clitunno, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo e Passaggio di Bettona. Avvistata la produzione anche a Trevi, dove sarebbero state girate delle immagini di repertorio per la puntata.

Si tratta della terza di 4 Ristoranti in Umbria. Il primo tour di Borghese è stato quello che ha incoronato L’Alchimista di Montefalco, il secondo individuò l’Agriturismo ‘Casella del Piano’.