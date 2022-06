4 Ristoranti a Gubbio, trionfa 'Agriturismo Casella del Piano' | Decisivo friccò da..."diesci" - Tuttoggi

Chef Alessandro Borghese ha premiato il ristorante di Silvia in località San Marco e ha "ribaltato" la classifica parziale che vedeva in testa "La Locanda del Duca"

E’ stata una “battaglia” a colpi di voti, giudizi severi e strategie quella vista stasera (19 giugno) tra gli eugubini protagonisti di ‘4 Ristoranti’, il popolarissimo programma culinario condotto dall’esplosivo chef Alessandro Borghese, in onda su Sky Uno e in streaming su Now.

I 4 ristoranti in gara

A trionfare nella puntata dedicata proprio alla cucina di Gubbio – conquistando così il premio di 5000 euro da reinvestire nella propria attività – è stato l”Agriturismo Casella del Piano (in località San Marco) di Silvia, che ha avuto la meglio su Riccardo de La Locanda del Duca (quartiere San Marco), Gaetano della Tenuta Conte Fabiani (in piazza 40 Martiri) e Paolo del Ristorante La Cia (a due passi dalla Basilica di Sant’Ubaldo in cima al Monte Ingino).