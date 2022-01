Bocconi killer, pezzo di carne con chiodi a pochi passi dalle case - Tuttoggi

Il boccone è stato trovato nelle vicinanze dei cassonetti dei rifiuti in via Ghiberti, zona Madonna del Latte | E' l'ennesimo episodio a Città di Castello

Torna l’allarme bocconi killer a Città di Castello. Proprio ieri (sabato 8 gennaio) una tifernate ha infatti trovato un pezzo di carne con all’interno dei chiodi in via Ghiberti, nel quartiere Madonna del Latte.

Il ritrovamento della “polpetta” è avvenuto nella zona dei bidoni dell’immondizia, dove effettivamente – dicono i residenti – “spesso gravitano cani e gatti attirati dagli odori dei rifiuti”.

Un dettaglio, quest’ultimo, che non lascia dubbi sugli intenti “omicidi” del boccone, spuntato tra i cassonetti e subito rimosso qualche ora dopo. Un episodio reso ancora più grave dal fatto che la zona è residenziale e frequentata anche da bambini.

Purtroppo, a Città di Castello, non è la prima volta che vengono segnalati bocconi killer: varie denunce sono arrivate spesso dal rione Prato, sul lungotevere e nei dintorni di Fontecchio, guarda caso poco distante da via Ghiberti.

Il fenomeno degli avvelenamenti rimane ancora un grave problema di sanità e incolumità pubblica in quanto, oltre a rappresentare un rischio per gli animali domestici e selvatici, costituisce un grave pericolo per l’ambiente e per l’uomo, in particolare per le categorie più a rischio quali proprio i bambini.