Elezioni Liguria, Schlein e Conte sul palco insieme per Orlando: "Volta buona per cambiare" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - "Stavolta in Liguria si cambia e con Andrea Orlando è la volta buona per cambiare". E' quanto ha detto Elly Schlein alla manifestazione del centrosinistra a Genova. "Le cose più belle sono quelle che facciamo insieme, sono felice delle nostre bandiere che sventolano insieme" dice la segretaria Pd. "Ogni forza di questa bella coalizione porta un valore aggiunto. Così abbiamo costruito un progetto di cambiamento concreto che parla dei bisogni delle persone".

"Il Movimento 5 Stelle dicono che sia il movimento del no, Bucci si vanta del modello Genova, ma chi lo ha realizzato? Chi ha fatto il decreto legge? Noi, noi del Movimento 5 Stelle. Noi diciamo tanti sì" dice Conte. "Io non sono giustizialista, nessuna gogna mediatica per Toti, Spinelli, però se vuoi fare politica per i cittadini devi farlo con un sano senso civico, concreto, pragmatico, che loro non dimostrano. Forza Andrea, ce la dobbiamo fare".