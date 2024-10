PALERMO (ITALPRESS) – Puntare sulla vaccinazione per prevenire e contrastare patologie emergenti come il Virus respiratorio sinciziale o l’Herpes zoster, comunemente noto come il fuoco di Sant’Antonio: è uno dei principali messaggi che arriva da Palermo, in occasione del 57° Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene, Medicina preventiva e Sanità Pubblica.

