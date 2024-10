Camminata tra gli ulivi 2024 domenica a Colle del Marchese - Tuttoggi.info

Domenica 27 ottobre dalle ore 9 del mattino si terrà in quel di Colle del Marchese, frazione collinare del Comune di castel Ritaldi, l’edizione 2024 della “Camminata tra gli ulivi”, appuntamento che vede coinvolti contemporaneamente tutti i Comuni italiani aderenti all’Associazione Città dell’Olio.

Come dice il nome stesso, l’evento consiste in una passeggiata nel territorio tipico dell’Olio Extravergine di Oliva della zona di Castel Ritadi, con un percorso facile di circa 4 km che prevede soste nei frantoi, visite alle chiesette di campagna tipiche di questo territorio, soste per ammirare alcuni ulivi secolari ed un appuntamento TOP in località San Quirico, nel luogo dove è stato ritrovato il cippo in pietra originale della Lex Spoletina, la prima vera legge ecologistica della storia dell’umanità di cui si abbia traccia così evidente.

Sempre dalle ore 9 di domenica mattina avrà inizio la prima estemporanea di pittura intitolata “Olio ispirami – 1° memorial Piero Curti”, in cui gli artisti che parteciperanno dovranno dare vita ad un’opera ispirata dall’olio extravergine d’oliva e dal suo territorio. Una occasione per ricordare l’amico Piero Curti, recentemente scomparso, da sempre innamorato di Colle del Marchese, in memoria del quale verranno offerti premi di partecipazione all’estemporanea a tutti i bambini che presenteranno la loro opera. Presidente di giuria sarà Neil Moore, quotato pittore australiano che da anni ha fatto di Colle del Marchese la sua “residenza artistica”.

Non mancheranno naturalmente generose degustazioni di bruschetta con sottofondo di musica popolare e anche un interessante “Confronto tra generazioni” dove giovani e meno giovani potranno parlare dell’olivicoltura di un tempo e di quella di oggi.