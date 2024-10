Con l'auto in panne e in fiamme viene aiutato dalla polizia ma mente sulle sue generalità: denunciato - Tuttoggi.info

Il personale della Sezione Polizia Stradale di Perugia, nell’ambito degli ordinari servizi di vigilanza stradale in località Ponte San Giovanni, ha soccorso un automobilista, in panne con la propria auto lungo la Strada Statale 3-bis, che in seguito è stato denunciato per il reato di false dichiarazioni a Pubblico Ufficiale sulla propria identità.

Nello specifico, gli agenti, accortisi che l’auto dell’uomo era in panne ed interessata da un principio d’incendio, sono prontamente intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza la viabilità, richiedendo al contempo l’intervento in ausilio di personale dei Vigili del Fuoco.

Dopo aver domato le fiamme, i poliziotti hanno sottoposto a controllo il conducente che, alla richiesta di esibire i documenti, visibilmente agitato e insofferente al controllo, ha dichiarato di non avere con sé la patente di guida.

Stante l’atteggiamento sospetto dell’uomo, gli operatori hanno effettuato alcuni approfondimenti constatando che questo era titolare di una patente scaduta e che, all’atto dell’identificazione, aveva fornito delle false generalità.

I poliziotti hanno quindi deciso di sottoporlo ad un controllo più approfondito che ha dato esito positivo; infatti, celato tra gli indumenti, gli agenti hanno rinvenuto un involucro in alluminio contenente della sostanza che, dagli accertamenti tecnici del personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, è risultata essere stupefacente tipo anfetamina.

Per questi motivi, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di false dichiarazioni a Pubblico Ufficiale sulla propria identità con induzione in errore nella stesura di un atto pubblico; lo stesso è stato, inoltre, sanzionato amministrativamente, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R.309/90 per detenzione di sostanza stupefacente e sanzionato ai sensi del C.d.S. per guida con patente scaduta.