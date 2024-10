Gualdo Cattaneo dice no all’accorpamento delle scuole

No all’accorpamento delle scuole di Gualdo Cattaneo con quelle dei comuni limitrofi. Durante l’ultima seduta del consiglio comunale è stata discussa la mozione che chiedeva all’assemblea di esprimersi contro la proposta avanzata dalla Provincia di Perugia, riguardante l’accorpamento della dirigenza scolastica di Gualdo Cattaneo con quella di altri comuni limitrofi. Il gruppo consiliare di maggioranza, Obiettivo Gualdo, “ha manifestato in modo chiaro e deciso la propria opposizione a qualsiasi forma di accorpamento, che potrebbe compromettere la qualità dell’istruzione nel nostro comune”.

Fondamentale la dirigenza scolastica autonoma

“La presenza di una dirigenza scolastica autonoma rappresenta, a nostro avviso, un valore fondamentale per garantire un’attenzione continua e dedicata alle specifiche esigenze della nostra comunità scolastica. Una gestione scolastica centralizzata rischierebbe di allontanare le istituzioni dai cittadini, con ricadute negative sulla qualità dei servizi educativi e sulla capacità di rispondere in maniera tempestiva e adeguata alle peculiarità locali”.

Le accuse alla minoranza

“Il gruppo di opposizione, dopo aver richiesto un incontro successivo al Consiglio per ottenere ulteriori approfondimenti sulla questione, ha deciso di astenersi, non esprimendo quindi un voto favorevole alla mozione. Siamo convinti che il futuro delle nostre scuole debba essere tutelato attraverso una gestione locale, vicina alle famiglie e agli studenti di Gualdo Cattaneo. Per questo, continueremo a opporci con determinazione a ogni proposta di accorpamento e a difendere l’autonomia della nostra dirigenza scolastica”.