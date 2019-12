Bloccati in Canada dopo una vacanza da incubo, la Cgil lancia la gara di solidarietà per farli rientrare a Perugia - Tuttoggi

Si è messa in moto la macchina della solidarietà per aiutare e riportare in Italia due cittadini umbri, iscritti e militanti Cgil, i coniugi Karl Heinz Nolte e Maria Gabriella Suella, residenti a Perugia.

Mentre erano in vacanza nell’isola di Cuba, Karl è stato vittima di una caduta accidentale che gli ha procurato la frattura dell’anca.

Operato d’urgenza all’Avana è stato in grado di rimettersi in viaggio verso Madrid il 12 dicembre, ma durante il volo alcune serie complicazioni al suo stato di salute hanno costretto il capitano ad un atterraggio di emergenza, in Canada. Qui Karl Heinz Nolte è stato ricoverato e sottoposto a nuove cure che stanno migliorando la sua condizione.

“Tuttavia – riferisce Filippo Ciavaglia, segretario generale della Cgil di Perugia – la coppia umbra ha dovuto sostenere spese molto consistenti per affrontare l’emergenza, ad oggi circa 15mila euro. Spese che solo in un secondo momento, si spera, saranno coperte dall’assicurazione. La Cgil di Perugia, alla quale entrambi i coniugi sono iscritti, si è dunque subito attivata, chiedendo il coinvolgimento delle istituzioni regionali e nazionali, che a loro volta hanno interessato il consolato italiano in Canada, con l’obiettivo di garantire un celere rientro dei due compagni in Italia”, conclude Ciavaglia.

