Blitz antidroga della polizia a Fontivegge VIDEO e AGGIORNAMENTI

Dalla notte gli agenti stanno dando esecuzione alle ordinanze di custodia cautelare nei confronti di tunisini che vivono nella zona di Fontivegge

Il blitz della polizia è scattato nella notte tra mercoledì e giovedì. Gli agenti sono entrati nelle abitazioni dei cittadini tunisini, nei confronti dei quali la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha emesso ordinanze di custodia cautelare (in carcere per sei di loro, obbligo di firma per altri tre) per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Controlli che stanno riguardando in particolare la zona di Fontivegge, che i tunisini rifornivano di ogni tipo di droga, spacciata poi da una rete di pusher. Eseguite anche diverse perquisizioni.

Questo il commento del sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco: “È in corso a Perugia, da questa notte, una vasta operazione della Polizia di Stato di contrasto allo spaccio nella zona della Stazione di Perugia. Grazie alle Forze di polizia e alla Procura di Perugia per l’attività messa in atto finalizzata al contrasto della criminalità“.

(notizia in aggiornamento)