Blackout: Spoleto si illumina con l'apertura di un nuovo cocktails bar in Piazza del Mercato - Tuttoggi.info

Una nuova avventura nel mondo della movida estiva si accende a Spoleto con l’apertura di “Blackout”, un bar unico nel suo genere situato proprio di fronte alla suggestiva Fontana di Piazza del Mercato. I titolari Paolo Cariani, Roberto Sensidoni, Graziano Antonini e Lorenzo Quondam promettono serate indimenticabili nel cuore della città, in un’atmosfera magica che incanterà residenti e turisti.

Spoleto, una delle mete più affascinanti dell’Italia centrale, si prepara ad accogliere un nuovo protagonista della sua vivace movida estiva. “Blackout”, un bar che promette di regalare serate indimenticabili, ha aperto i battenti proprio di fronte alla Fontana di Piazza del Mercato lo scorso mercoledi 21 Giugno, un luogo già famoso per la sua vivacità, soprattutto durante il prestigioso Festival dei Due Mondi.

I quattro soci Paolo Cariani, Roberto Sensidoni, Graziano Antonini e Lorenzo Quondam, con esperienza consolidata nel settore della ristorazione e dell’intrattenimento con la Cantina Barbanera, hanno deciso di unire le forze per creare un locale unico nel suo genere. Blackout si distingue per l’atmosfera avvolgente, l’offerta di cocktail creativi e la cura dei dettagli in ogni aspetto dell’esperienza offerta ai clienti.

La scelta di posizionare il bar proprio di fronte alla Fontana di Piazza del Mercato è stata dettata dalla volontà di creare un connubio perfetto tra la magia del luogo e l’atmosfera incantevole che Blackout intende offrire. I titolari hanno curato ogni singolo dettaglio dell’arredamento, grazie al lavoro dell’Architetto Stefania Grisanti, con uno stile moderno ed elegante, creando un’atmosfera accogliente e raffinata che renderà ogni serata trascorsa al bar un’esperienza memorabile.

Blackout si propone come un punto di riferimento per gli amanti dei cocktail e della buona musica, con una selezione accurata di drink di alta qualità e un ricco calendario di eventi e serate a tema. La carta dei cocktail spazia dai classici evergreen alle creazioni originali, soddisfacendo i gusti di ogni cliente e offrendo un’ampia varietà di scelte per tutti i palati, i drink potranno essere accompagnati da stravaganti taglieri.

I titolari, entusiasti dell’apertura e dei tanti amici che hanno accompagnato l’apertura, si dichiarano pronti ad accogliere gli ospiti con professionalità e calore, creando un’atmosfera coinvolgente che si fonde perfettamente con l’energia e il fascino di Spoleto. L’obiettivo di Blackout è diventare un punto di ritrovo per locali e turisti, un luogo dove trascorrere piacevoli momenti di relax e divertimento in un ambiente unico nel suo genere.

Con l’apertura di Blackout, Spoleto si conferma come una destinazione ideale per gli amanti della vita notturna e dell’intrattenimento di qualità. La sinergia tra il bar e la suggestiva Piazza del Mercato, già famosa per la sua animazione durante il Festival dei Due Mondi, promette di dare nuova luce alle serate spoletine.