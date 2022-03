'Big Business Networking', nasce lo spazio fieristico virtuale - Tuttoggi

Uno spazio fieristico virtuale per imprenditori e professionisti: approda anche in provincia di Perugia Big Business Networking

Approda anche in provincia di Perugia il progetto ‘Big Business Networking’: uno spazio fieristico virtuale che permette ad imprenditori e professionisti di interagire per concludere affari, scambiare referenze, fare formazione.

Un contenitore digitale che sfruttando piattaforme come Airmeet si affianca a quello fisico e lo sostituisce in caso di necessità, adatto ad ospitare eventi aziendali, corsi di apprendimento, laboratori, momenti di networking legati a BNI (il più grande business networking al mondo con 281mila iscritti, più di 11mila solo in Italia).

A spiegare l’idea alla base del progetto è uno dei promotori di ‘Big Business Networking’, Davide Venturi. “Tutto è iniziato a fine 2020, quando a causa del protrarsi della pandemia diverse region BNI, hanno iniziato a organizzare eventi online per far interagire i membri dei capitoli BNI di tutta Italia. Insieme a Guido Picozzi, Andrea Colombo e Claudio Messina abbiamo sentito l’esigenza di fornire ai membri BNI uno spazio virtuale per consentire loro di connettersi e collaborare, e interagire periodicamente, liberandoci e liberandoli del peso periodicamente di organizzare ognuno dei singoli eventi online.

A partire da gennaio 2022 diverse region BNI come Perugia, Marche, Romagna, Lombardia Sud, Abruzzo, Emilia Ovest e tante altre ci hanno commissionato l’organizzazione di eventi formativi riservati ai loro leadership team.

Queste iniziative hanno ispirato poi l’organizzazione di un calendario di eventi dedicati anche ai membri , con la possibilità di scegliere le date e prenotare la partecipazione grazie a partner come IBCARD che si occupano dell’acquisto di biglietti. Per consentire un esperienza che non si fermasse ai novanta minuti di networking, e usufruire di una piattaforma come una vera fiera, ma virtuale, che durasse più giorni, abbiamo cercato il supporto di sponsor tecnici, e aziende che credessero nel progetto.

I partner sono delle province di Perugia, Rimini, Civitanova, Pesaro, Roma e Pesaro. Big Business Networking però non ha intenzione di fermarsi e guarda già al futuro. Nei prossimi 10 mesi abbiamo in calendario oltre 18 eventi, per 36 settimane di esperienze da condividere h 24.

Le aziende partner stanno pianificando all’interno di queste settimane 10 eventi aziendali con i loro partner, fornitori e clienti”.