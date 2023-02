Biblioteca innovativa multimediale all’istituto comprensivo Perugia 12

Il dottor Tuteri ha ricordato quanto sia importante avere ben chiaro che “il futuro non si crea per i ragazzi, ma con i ragazzi” e come tutta la comunità educante debba operare in stretta sinergia per combattere la povertà educativa, non solo attraverso parole e buoni propositi, ma “fatti concreti” come lo è appunto questa iniziativa. Il nuovo ambiente di apprendimento è stato realizzato con l’obiettivo di essere uno spazio culturale innovativo e informativo, un punto di riferimento per la ricerca, l’approfondimento, la progettazione e la documentazione anche in ambito scientifico.

La dirigente, da sempre promotrice di una pedagogia contemporanea, ha sottolineato l’importanza dell’integrazione tra saperi tradizionali e nuove tecnologie per includere tutti gli studenti, implementandone l’interesse attraverso l’adozione di una pluralità di approcci conoscitivi che rendano maggiormente efficace ogni intervento educativo. Presenti nella nuova Biblioteca strumentazioni digitali come computer portatili, stampante 3 D, tablet, LIM, ma anche materiali realizzati direttamente dagli studenti come la riproduzione della struttura della molecola del DNA con l’utilizzo di mattoncini LEGO, a partire dall’osservazione di immagini alla LIM. Non solo scienza e tecnologia ma anche arte e creatività sono le protagoniste di questo nuovo ambiente di apprendimento. Le pareti, infatti, presentano murales dai vividi colori, realizzati dai ragazzi, che ricreano un ambiente immersivo nel quale il pensiero scientifico si fonde con la magia della creatività.

Nel pomeriggio, alla biblioteca innovativa multimediale sono stati presenti anche alcuni rappresentanti delle associazioni del territorio: la professoressa Rosella Sdringola, presidente del Centro Socio Culturale Primo Maggio, l’avvocato Sara Pievaioli dell’associazione Cittadinanzattiva APS, Gianfranco Mincigrucci, presidente della Consulta dei Rioni e delle Associazioni, Leonardo Belardi, amministratore del Gruppo Fb “Ponte San Giovanni da borgo a paese” nonché segretario del Comitato Provinciale Csen di Perugia, e i ragazzi della Basket Accademy ASD Pontevecchio.

“L’innovazione e l’intuizione fioriscono quando le nostre menti si trovano in una condizione di maggiore apertura”. (Daniel Goleman)