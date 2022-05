Bevagna Partecipa, assemblea pubblica sul futuro della città

Discussione su Prg e centro storico. In autunno incontri tematici

Il presente ed il futuro di Bevagna. Questo il motivo principale della riunione tenutasi all’interno della sala del Mercato Coperto.

L’evento è stato organizzato da “Bevagna Partecipa”, un progetto della coalizione di centrosinistra formato da Articolo Uno, Europa Verde, Movimento per Bevagna, Partito Socialista Italiano e Sinistra Italiana.

Erano presenti: Mirco Ronci, di “Bevagna Partecipa”, Lorena Pesaresi, del “Movimento delle idee e del fare per l’Umbria”, Maurizio Zara, presidente di “Legambiente Umbria” e Luca Trepiedi, esperto di “Politiche per il clima e la mobilità sostenibile”.

Prg e centro storico al centro

Questioni dibattute e illustrate dai partecipanti: Piano Regolatore e Centro Storico. Nel contesto della transizione ecologica, in atto a livello nazionale e mondiale, quali sono le cose da fare, anche nei piccoli borghi, per disegnare un progetto ecosostenibile? In tale ambito, i relatori hanno illustrato ai partecipanti le azioni da promuovere, a Bevagna e in Umbria.

Ad esempio, “ripensare il modello di città fin qui messo in atto”.

E poi, quando si discute del presente e del futuro di una comunità è basilare che ogni cittadino sia a conoscenza delle attività della pubblica amministrazione. Le scelte politiche, locali e nazionali – hanno precisato tutti i relatori – devono essere inoltre partecipate e condivise dalla popolazione.