Beroide, nuova gestione per il circolo del paese | Foto e video - Tuttoggi.info

In tanti per l'inaugurazione della nuova gestione del circolo di Beroide. Annunciato il ritorno della Sagra dell'anguilla e del gambero di fiume

Festa a Beroide di Spoleto sabato per l’inaugurazione della nuova gestione del circolo ricreativo del paese, presieduta da Marco Ceccaroni. Tanti i paesani accorsi per l’iniziativa, che ha visto la presenza anche del sindaco Andrea Sisti, del vice Stefano Lisci, degli assessori Danilo Chiodetti e Agnese Protasi e dell’europarlamentare Camilla Laureti, oltre che della presidente della Pro loco di Beroide Marina Mazzocchi e dei consiglieri comunali Federico Cesaretti, Vania Buffatello, Nadia Fibraroli (Pd) e Paolo Piccioni (Insieme per Spoleto). A moderare la cerimonia di inaugurazione è stato il socio del circolo Alfredo Andreani.

Il presidente del Circolo di Beroide, Marco Ceccaroni, nel suo intervento, dopo aver ringraziato i suoi predecessori, ha delineato le iniziative che caratterizzeranno la nuova gestione, evidenziandone una marcata inclinazione sociale. Dal canto suo, la presidente della Pro loco, Mazzocchi, ha annunciato che quest’anno, nella settimana a cavallo tra luglio e agosto, dopo alcuni anni di sospensione, si terrà nuovamente la Sagra dell’Anguilla e del Gambero di Fiume.

I rappresentanti dell’amministrazione comunale, invece, hanno elencato alcuni interventi pubblici in programma nella frazione, a partire dalla realizzazione di una palestra nelle adiacenze dell’edificio che ospita la scuola primaria e dell’infanzia (quest’ultimo recentemente ristrutturato), fino ad altri interessanti programmi di rigenerazione del centro storico frazionale.

L’inaugurazione del rinnovato circolo è stata l’occasione anche per ricordare Pietro Laudini, già presidente della Pro loco, recentemente scomparso, grazie al quale la sagra di Beroide aveva ottenuto importanti risultati.

A benedire la struttura è stato il pievano di San Giacomo, monsignor Alessandro Lucentini, che ha anche partecipato con un discorso sul tema di come una comunità deve sapersi unire e orientare al bene comune.

Durante l’evento è stata presentata anche la squadra di calcetto di Beroide e disvelata la nuova maglia sociale sponsorizzata dalla Pro Loco e dal Circolo ricreativo stesso.

La serata è proseguita con un ricco rinfresco offerto dal Circolo di Beroide, seguito da un torneo di burraco che ha coinvolto 28 partecipanti. Per la cronaca, il torneo è stato vinto da Roberto Emili e Nazzareno Bosi, premiati, ciascuno, con un prosciutto.