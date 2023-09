Inaugurata la scuola d’infanzia e primaria di Beroide intitolata alla maestra Patrizia Badiali - Tuttoggi.info

Genitori, alunni e insegnanti presenti al taglio del nastro, la struttura è stata intitolata alla Maestra Patrizia Badiali “Amava profondamente la scuola, doveva educare ed essere punto di riferimento”

È stata inaugurata la scuola d’infanzia e primaria di Beroide. Dopo i lavori di sistemazione strutturale ed il rifacimento di tutta la parte impiantistica, finanziati da Regione Umbria (1.000.000 di euro) e Comune di Spoleto (320.000 euro), ieri mattina (9 settembre) si è svolta anche la cerimonia di intitolazione della scuola alla maestra Patrizia Badiali, l’insegnante deceduta nel dicembre 2020 a causa del Covid-19, la cui carriera professionale è stata fortemente legata alla scuola di Beroide.

“Essere riusciti a restituire alla comunità questa scuola totalmente rinnovata è per noi motivo di grande soddisfazione – ha detto il sindaco Andrea Sisti – Questa è la frazione più distante dal centro storico della città, ed è per questo che questo luogo di conoscenza, di studio, di crescita assume una valenza ancora maggiore, perché è segno dell’attenzione e dell’importanza che l’amministrazione comunale ha per i tanti borghi del nostro territorio”.

Presente all’inaugurazione anche la Parlamentare europea Camilla Laureti: ”Oggi vedo qui tante mamme e papà che hanno accompagnato i propri figli a quella che è a tutti gli effetti una festa, perché questo deve essere la riapertura di una scuola”. “L’apertura di una scuola significa futuro, come dice il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fatto di competenza, integrazione, cultura e solidarietà – ha tenuto a sottolineare l’assessore Luigina Renzi – Un evento così rappresenta davvero una rinascita, un nuovo inizio, e uno spazio di crescita serena per i bambini. Per questo sento il dovere di ringraziare il Dipartimento 5 del Comune di Spoleto, la dirigente Dina Bugiantelli, la responsabile del servizio scuola Francesca Palazzi e le dottoresse Sara Galardini, Silvia Martellini, Elena Foglia e Chiara Valecchi”.

Commoventi e particolarmente sentite le parole con cui la dirigente scolastica del I Circolo didattico, Norma Proietti, ha voluto ricordare impegno, professionalità e abnegazione della maestra Patrizia Badiali: ”Parlare della Scuola di Beroide significa parlare anche di chi, con il proprio operato, ha dato Vita e Anima alla scuola stessa. Patrizia Badiali è stata proprio questo. La ‘Maestra Patrizia’ è stata un’eccellente professionista. La scuola è stata sempre al centro dei suoi interessi e della sua vita e non poteva che essere intitolata a lei”.

Presenti, insieme a due ex alunni della Maestra Patrizia, Guido Farinelli e Giulio Cimarelli, anche il marito Carlo e la figlia Maria Chiara che, nel suo ricordo, hanno fondato l’associazione “La Maestra Patrizia”: ”Siamo felicissimi e molto emozionati di essere qui oggi a celebrare il suo ricordo. La scuola le sarebbe piaciuta tantissimo e avrebbe provato un piacere enorme nel vedere qui i suoi ex alunni” hanno detto.

Al termine della cerimonia sono intervenuti, in rappresentanza dell’associazione Associazione “Educare per il Futuro”, i genitori Pier Paolo Quatrinelli e Annalisa Conti, che hanno donato alla scuola un dipinto del pittore Giancarlo Valentini, recentemente scomparso, e il consigliere comunale Federico Cesaretti in rappresentanza dell’Associazione Malati Oncologici, che ha donato alla scuola una lavagna interattiva touch screen. La cerimonia si è conclusa, dopo il taglio del nastro e la scopertura della targa, con la benedizione di Don Sem Fioretti. All’esterno della scuola sono presenti tavoli e panchine realizzate con materiali di recupero.