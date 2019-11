Benji & Fede live a Subasio Music Club, ecco come i fan possono partecipare

Sanno cantare e, parallelamente, sono belli, trendy e riempiono anche le pagine delle cronache rosa… cosa che non guasta affatto! Benji & Fede stanno per tornare a Radio Subasio e, come già accaduto in passato, riempiranno di emozioni il Subasio Music Club.

Lunedì 18 novembre, dalle 21:00, regaleranno un’ora di musica dal vivo, da seguire in diretta radio, streaming e facebook live, per la gioia degli ascoltatori di Radio Subasio e del pubblico presente in sala (a Viole di Assisi). Una quarantina di fan che potranno percepire – anche grazie all’attitudine all’approfondimento dell’intervistatrice Katia Giuliani – le “vibrazioni positive” emanate da questi due ragazzi, che recentemente hanno dichiarato “forse oggi ci godiamo un po’ di spensieratezza”.

Un’ammissione eloquente sulla serietà con la quale hanno affrontato il loro percorso. “Abbiamo iniziato alle ’20:05′ del 2010 – la riflessione di entrambi – e tutti credevano che saremo stati solo una meteora, ci abbiamo messo anche il nostro ‘sangue’ in ‘0+’ e abbiamo dimostrato che non eravamo solo rumore (‘Siamo solo noise’)”. Ed infatti nel palmares brillano il Platino di questi tre Album che hanno raggiunto la vetta della classifica di vendita e sono entrati per 3 anni di seguito nella top 10 annuale degli album più venduti e dei singoli “Dove e Quando” e “Moscow Mule”, oltre ad una lunga serie di dischi d’Oro.

Intanto, dal 18 ottobre, il duo più popolare d’Italia ha pubblicato “Good vibes”, il quarto album in studio “la nostra guida in 12 punti/brani per aumentare le vibrazioni positive, perché questo è stato per noi”. A farne parte, “Dove e Quando”, la hit n.1 dell’estate 2019 e il nuovo singolo “Sale” feat. Shari. “E’ stato stupendo scrivere questo disco insieme a un gruppo di amici – il commento degli autori – riscoprendo insieme il vero piacere di fare musica in primis per amore e passione, e non solo per lavoro. Trovarci in studio e condividere musica e passione ci ha fatto bene e ci ha permesso di mettere in musica i nostri pensieri”.

La curiosità di indagare i pensieri di Benji & Fede è moltissima, direttamente proporzionale alla volontà di essere presenti di persona (per questo appuntamento saranno ammessi anche minorenni, a partire da 15 anni – ndr) ad una serata unica. Per farlo è sufficiente compilare il form pubblicato su www.radiosubasio.it entro il 12 novembre. Una mail fornirà le indicazioni per partecipare.

