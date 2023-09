Bene lo Sbaracco e la collaborazione con La Spoleto Norcia MTB, Confcommercio soddisfatta - Tuttoggi.info

Barbanera: “Soddisfatti imprenditori e cittadini. A presto il confronto con l’amministrazione comunale sugli eventi per il prossimo anno”.

Appena archiviata l’edizione estiva dello Sbaracco in negozio 2023, è già il momento dei bilanci. “La nostra iniziativa”, commenta il presidente di Confcommercio Spoleto Tommaso Barbanera, “quest’anno è particolarmente riuscita.

Gli imprenditori, che nei quattro giorni dell’evento hanno offerto sconti imperdibili sui prodotti di fine stagione, sono stati soddisfatti dei risultati raggiunti.

L’apertura serale nella Notte Blu dei Risparmi ha visto un movimento veramente significativo: per noi è il segnale che anche questa novità è stata apprezzata dagli spoletini e dai moltissimi visitatori presenti in città nell’ultimo fine settimana.

A breve incontreremo l’amministrazione comunale”, aggiunge il presidente di Confcommercio Spoleto, “per programmare insieme le iniziative del prossimo anno, anche sulla scorta delle esperienze maturate in questi giorni, compresa l’apertura delle attività nelle ore serali che ci sembra sia stata particolarmente apprezzata”.

Lo scorso fine settimana, a detta di tutti, è stato davvero speciale anche per la presenza della Spoleto Norcia in MTB, evento cicloturistico che attira migliaia di sportivi, amanti della bici e della natura, che quest’anno ha avuto uno straordinario successo.

“Tutto il Consiglio direttivo di Confcommercio Spoleto plaude agli eventi organizzati in occasione della 10° edizione de La Spoleto Norcia MTB per l’ottimo risultato di pubblico e di presenze”, conclude il presidente Barbanera.

“Un grazie speciale va al presidente del Comitato organizzatore Luca Ministrini, che con la manifestazione ha fatto sì che la nostra città per ben tre giorni sia stata invasa da Bikers e non solo: un grande pubblico di sportivi che hanno eletto Spoleto come tappa turistica, insieme alle loro famiglie e amici.

L’evento dimostra ogni anno di essere coinvolgente e rende la nostra città particolarmente attrattiva per un ampio pubblico. Avanti così!”