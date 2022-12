Belushi accende il Natale con il nuovo Pop Up - Tuttoggi

Belushi Pop Up

Una di questi è certamente Donatella Cittadini, in arte Donatella di Belushi. Eh si, perchè lei Belushi l’ha rilevato nel lontano 1995 e non l’ha mai lasciato. L’inaugurazione risale, per la precisione, al 1 gennaio del ’95 in Via Minervio dove ancora oggi si trova. Difficile che uno spoletino non sia mai stato suo cliente o che passando da li non si sia affacciato a curiosare tra i tanti oggetti esposti.

Sicuramente l’attività ha avuto un’evoluzione nel corso dei decenni, come è giusto che sia, ma è anche vero che la nota spiritosa, colorata e a tratti bizzarra l’ha sempre contraddistinto rendendolo un punto di riferimento tra le attività commerciali di Spoleto. A contribuire la passione di Donatella per Spoleto e per il suo lavoro, lei che nel tempo si è specializzata in allestimenti per negozi e eventi privati (conosciutissimi e apprezzati i suoi palloncini) e anche le infinite ore investite nelle aperture domenicali e festive che hanno contribuito a rendere il centro storico più luminoso, o meno spento a seconda di come lo si vede.

A riprova di questo Belushi non si ferma, nemmeno per le feste, anzi raddoppia con l’apertura del Pop Up, uno store temporaneo sempre situato in Via Minervio. Uno accanto all’altro, sempre aperti, soprattutto sotto Natale. Da martedì 20 fino a sabato 24 orario continuato dalle ore 10 alle 20, utile anche per chi è solito dedicarsi ai regali last minute in pausa pranzo.