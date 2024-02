Bellezza e sostenibilità. Gli studenti umbri al lavoro per le sfide dell'interior design del futuro - Tuttoggi.info

I 31 studenti hanno pensato e progettato oggetti innovativi in vetro borosilicato per il settore Spa & Wellness

Verranno presentati lunedì 4 marzo alle 15, negli spazi del NID – Nuovo Istituto di Design di Perugia, in via Savonarola, i prodotti realizzati dagli studenti dell’istituto perugino che hanno partecipato, nelle settimane scorse, al workshop creativo Oggetti per il presente e per il futuro, condotto dal pluripremiato architetto e designer Simone Micheli.

Tra lezioni, uscite didattiche e revisioni presso lo studio Micheli a Firenze, i 31 giovani artisti del triennio di Product & Interior Design (Samuele Bugjzi, Isabella Martani, Ludovica Medici, Giulia Menghini, Sofia Sbraletta, Loris Kikrri, Maria Vittoria Martinoli, Alexandra Mitu, Viktoria Moretto, Gaia Sposato, Alessandro Petrollo, Francesca Francioli, Maria Claudia Scopetti, Maria Giulia Ferroni, Alessia Brugnoni, Anna Maria Vici, Martina Del Curto, Arianna Antonucci, Andrea Di Pietro, Martina Ciafrini, Lucia De Boni, Federica Bargelli, Giorgia Gori, Arianna Casavecchia, Giulio Saba, Giulia Gnoni, Carlotta Salvadori, Marta Piscino, Alice Carlotti, Arsilda Uka e Giulia Russo) hanno pensato e progettato oggetti innovativi in vetro borosilicato per il settore Spa & Wellness che andranno a rappresentare l’eccellenza creativa della nostra regione al Fuori Salone di Milano 2024. Qui, il prossimo 17 aprile, è infatti prevista una presentazione ufficiale presso lo spazio dello Studio Micheli, nell’ambito dell’evento che, ogni anno, si svolge in concomitanza con la Settimana del Design e che, insieme al Salone del Mobile, è l’appuntamento internazionale più importante che riguarda il settore del disegno industriale e, in particolare, quello dell’arredamento.

Prima della presentazione milanese, però, tappa anche a Gubbio, il 27 marzo, presso il Park Hotel ai Cappuccini, partner del workshop insieme allo spazio Blueside di Perugia.

“Con iniziative formative di questo tipo – sottolineano dal NID di Perugia – vogliamo incoraggiare un approccio alla progettazione intelligente, sostenibile e funzionale, che allo stesso tempo punta all’estetica e alla valorizzazione della qualità intrinseca dell’opera, con la volontà di renderla sostenibile in termini commerciali”.

Luogo: NID, via G. Savonarola, 74, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA