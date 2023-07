Beccato dalla polizia mentre ruba dentro un'auto - Tuttoggi.info

Il 41enne alla vista dei poliziotti si è dato alla fuga, rintracciato poco dopo: addosso aveva la refurtiva sottratta nell'auto

Mentre erano intenti ad effettuare gli ordinari servizi di controllo del territorio in via Gallenga, gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno fermato e denunciato un cittadino italiano – classe 1982 – per il reato di furto aggravato. I poliziotti avevano notato l’uomo – conosciuto dagli operatori – che, dopo aver avvicinato una vettura, approfittando del finestrino leggermente aperto, si era introdotto all’interno dell’auto, alla ricerca di oggetti di valore.

Gli agenti, a quel punto, hanno avvicinato il 41enne che, alla vista dei poliziotti, ha lasciato cadere un oggetto – poi risultato essere un cacciavite – e si è dato alla fuga, rifugiandosi poi all’interno di un esercizio commerciale.

Rintracciato in poco tempo dagli operatori, l’uomo è stato fermato e sottoposto a perquisizione con esito positivo. Infatti, è stato trovato in possesso di una chiavetta usb e di un paio di occhiali, asportati dall’auto. Dopo aver contattato il proprietario degli oggetti rubati, gli agenti hanno accompagnato l’uomo presso gli uffici di Polizia dove, al termine delle attività di rito, lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato. Tutta la refurtiva, invece, è stata riconsegnata al legittimo proprietario.