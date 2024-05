Bcc Spello, ad Assisi l'assemblea dei soci: "Volumi in crescita"

L'Assemblea dei Soci si svolgerà sabato 11 maggio a partire dalle 9:30 al centro convegni "Colle del Paradiso" del Sacro Convento di Assisi.

Una realtà solida, in forte crescita, quella della Bcc di Spello e del Velino e oggi estesa in tutta l’Umbria e in provincia di Rieti con le sue 17 filiali, 88 collaboratori e 3751 soci, uniti dalla visione valoriale di un progetto finanziario che opera in ottica di sviluppo territoriale. L’Assemblea dei Soci si svolgerà sabato 11 maggio a partire dalle 9:30 al centro convegni “Colle del Paradiso” del Sacro Convento di Assisi. I Soci saranno chiamati ad approvare un bilancio 2023 più che positivo. Si segnalano volumi in crescita della raccolta e utili in aumento.

I numeri del bilancio

Tutti i numeri saranno illustrati nel corso dell’evento nel quale i soci saranno chiamati anche a rinnovare le cariche del Cda. Nel corso del 2023 la Bcc ha voluto sostenere il territorio umbro-sabino, erogando oltre 83mila euro di beneficenza e 42mila tra sponsorizzazioni, borse di studio, sostegno alle attività locali, collaborando con istituzioni, associazioni, enti del terzo settore, cooperative e mondo del volontariato. I progetti hanno riguardato arte, cultura e musica, istituzioni religiose, educazione, ambiente e salute, sport, aggregazione, sviluppo economico e promozione del territorio. Ma anche welfare, solidarietà e attivazione di reti di volontariato.