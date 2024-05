Bazar della droga, spacciatore arrestato a Narni - Tuttoggi.info

Cocaina, hashish, ketamina, mdma ed ecstasy: droga di ogni tipo. 23enne arrestato dai Carabinieri di Narni

Nell’ambito dell’attività di contrasto al traffico illecito di stupefacenti da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Terni, nella serata di sabato 4 maggio, i militari della Stazione di Narni hanno tratto in arresto un 23enne di origini indiane, residente nella provincia e gravato da precedenti, per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Bazar della droga, arrestato a Narni

Il giovane è stato fermato lungo la Flaminia alla guida della propria autovettura: sottoposto a perquisizione, i militari lo hanno trovato in possesso di un grammo di hashish e di 7 dosi di cocaina, del peso di poco inferiore a 4 grammi, oltre che della somma in contanti di oltre 300,00 €. La successiva perquisizione domiciliare ha poi consentito di rinvenire ulteriori 31 grammi di hashish, dell’MDMA, n. 2 pasticche di “ecstasy”, una fialetta di ketamina, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi, oltre alla somma in contanti di circa 8.000,00 €, ritenuta provento dell’attività di spaccio, il tutto posto in sequestro. Per il giovane è così scattato l’arresto e la collocazione ai domiciliari in attesa del rito direttissimo di ieri mattina, all’esito del quale il Giudice, dopo la convalida, ne ha disposto la scarcerazione.