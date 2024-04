Bastia Umbra, bimbo di 9 anni investito da un'auto: ricoverato a Perugia con politrauma - Tuttoggi.info

Ancora un incidente stradale con un giovanissimo coinvolto a Bastia, sempre nella zona di via San Rocco: dopo la bimba di sei anni investita mentre attraversava la strada in via Innamorati, purtroppo a essere colpito da un’auto è stato un bimbo che andava in bicicletta nella vicina via XVII giugno.



L’incidente è avvenuto nella prima serata di lunedì 15 aprile 2024. Il bimbo è stato portato in ospedale con una brutta escoriazione al volto e un politrauma; le sue condizioni non sono gravi, rimarrà comunque in osservazione per qualche giorno. Pochi giorni fa un precedente analogo quando una bimba di sei anni che era uscita con la famiglia dalla casa di alcuni conoscenti in via Innamorati e stava attraversando la strada, in via San Rocco, era stata investita da un’auto condotta da una 39enne. Una dinamica analoga a quella del sinistro odierno, sul quale indaga la municipale.