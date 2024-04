Bastia, bimba di sei anni investita da un'auto: ricoverata a Perugia - Tuttoggi.info

Bastia, bimba di sei anni investita da un'auto: ricoverata a Perugia in codice rosso. Accertamenti in corso sulla conducente

È ricoverata in terapia intensiva la bimba di sei anni investita da un’auto nella prima serata di giovedì 10 aprile a Bastia Umbra.

Secondo le prime informazioni la piccola stava attraversando la strada quando è stata investita da un’auto condotta da una 39enne. L’auto è stata sequestrata, mentre la conducente è stata sottoposta all’alcool test, una prassi in questi casi; al momento non è noto l’esito degli accertamenti.

Portata in codice rosso all’ospedale di Perugia, la bimba avrebbe riportato un brutto trauma alla testa e una brutta frattura al mento. E’ stata ricoverata in terapia intensiva, in prognosi riservata. Le indagini sono affidate ai militari dell’Arma della stazione di Bastia, dipendenti dalla Compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino.

(foto di repertorio)