Bastia, rinasce la palestra della scuola media Colomba Antonietti: come sarà - Tuttoggi.info

I lavori costeranno 1.309.000 euro

Approvato il progetto esecutivo della demolizione e ricostruzione della palestra della scuola media Colomba Antonietti a seguito del terremoto 2016.

Sette anni di attesa determinati – secondo la giunta Lungarotti – “dalla burocrazia: solo la scorsa settimana è stato firmato dal Commissario Straordinario del Governo il decreto N. 718 del 4 ottobre per il finanziamento definitivo e complessivo dell’opera”. Nello specifico l’intervento sulla palestra della scuola media Colomba Antonietti prevede la realizzazione di una palestra della superficie utile di 327,70 metri quadrati, con altezza minima di 6 metri e 40. Con l’ampliamento del fabbricato, previsto nel progetto, al piano terra ci saranno anche 2 spogliatoi per gli alunni e 2 spogliatoi per gli insegnanti, con servizi igienici e docce, bagno disabili e locale infermeria. Per garantire l’accesso alla struttura al di fuori delle ore scolastiche è stato inserito un ingresso dall’esterno.

Il costo dell’intervento sulla palestra della scuola media Colomba Antonietti è di 1.309.017,95 euro di cui euro 345.050,17 finanziati nell’ambito del conto termico GSE e il restante con fondi ordinanza speciale 31 del 2021 nel Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. “La copertura dell’area gioco – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Stefano Santoni – sarà in acciaio e legno, al piano superiore della zona in ampliamento sarà realizzato un archivio dalla superficie utile di 59,50 metri quadrati ad uso esclusivo della scuola e una sala attrezzi della superficie utile di 58,20 metri quadrati. Dal punto di vista tecnologico, nel rispetto delle leggi e del rendimento energetico, si provvederà a realizzare un sistema misto convettivo -radiante, mediante riscaldamento a pavimentazione radiante per il campo gioco, la sala attrezzi e relativi servizi, e mediante radiatori per i bagni”.

“Per le necessarie ventilazioni – aggiunge l’assessore – si ricorrerà ad un impianto di trattamento aria. Il sistema per il riscaldamento dell’intero edificio è alimentato da pompe di calore aria/acqua. Per compensare i consumi sarà realizzato un impianto fotovoltaico da 12 KW.Un doppio sistema a pompa di calore integrato con unità interna, garantirà il reintegro totale dell’acqua calda. L’illuminazione dell’edificio sarà interamente con tecnologia LED”.