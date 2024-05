Ospedale Castiglione del Lago, nuove donazioni al Pronto Soccorso - Tuttoggi.info

Le strumentazioni per il pronto soccorso sono state acquistate con i proventi della serata di beneficenza "Un calice per la Vita"

Grazie ad “Un calice per la Vita”, serata di beneficenza dedicata alla raccolta fondi per l’ospedale di Castiglione del Lago organizzata lo scorso anno, sono state donate nei giorni scorsi alcune apparecchiature al pronto soccorso.

Sono stati consegnati infatti per il reparto del pronto soccorso un otoscopio, utilizzato per controllare lo stato di salute dell’orecchio e in particolare del timpano, e delle strumentazioni per le ambulanze: un Pelvic Binder per le fratture di bacino e 2 kit di bendostecche con sacca per immobilizzazione degli arti.

La direzione ringrazia Anna Gattobigio dell’azienda Vitivinicola “Il Poggio”, tutte le aziende del territorio, le realtà associative e l’Unione dei Comuni del Trasimeno per aver organizzato l’iniziativa con l’obiettivo di sostenere l’ospedale.