Bastia, lavori sul passaggio a livello di via Firenze: cambia la circolazione - Tuttoggi

Disagi dal 31 gennaio al 4 febbraio, la viabilità alternativa

Bastia, lavori sul passaggio a livello di via Firenze: cambia la circolazione. Lo comunica la giujnta comunale.

La chiusura andrà dalle ore 22.00 del 31 Gennaio 2023 alle ore 05.00 del 04 Febbraio 2023 via Firenze sarà chiusa al traffico pedonale e veicolare in corrispondenza del passaggio a livello per lavori di manutenzione dell’infrastruttura, come richiesto dalla ditta che dovrà effettuare i lavori, incaricata dalla direzione ferroviaria.