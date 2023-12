Bastia, ladri in azione nella azienda di cesti di Natale | Ripresi dalle telecamere, scappano - Tuttoggi.info

I colpi nell’assisano bastiolo non si fermano neanche a Natale, ma stavolta il regalo per i ladri potrebbe non essere quello previsto.

Dopo aver notato alcune ‘assenze’ nel magazzino preso in affitto per lo stazionamento di alcuni cesti di Natale, infatti, i titolari della ditta bastiola che confeziona appunto questo genere di strenne hanno deciso di installare delle telecamere che avrebbero scoperto i ladri. Cosa puntualmente avvenuta.



Secondo la ricostruzione della Nazione Umbria del 15 dicembre, infatti, quando i titolari dell’azienda si sono accorti che dal magazzino preso in affitto per il periodo natalizio mancavano alcune confezioni di vino e alcuni colli già pronti per essere spediti, hanno deciso di installare delle telecamere.

E mercoledì gli occhi elettronici hanno effettivamente ripreso due persone intente a rubare i cesti di Natale; quando i ladri hanno capito di essere ripresi sono scappati, ma nel frattempo, nel giro di pochi minuti, polizia e carabinieri sono arrivati sul posto e hanno acquisito tutti i dettagli utili e i filmati delle telecamere. E ora sono in corso le indagini per risalire agli autori dei furti (foto in evidenza via Unsplash)