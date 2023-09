Bastia festeggia il Palio de San Michele: il programma dell'edizione 2023 - Tuttoggi.info

Tutto pronto a Bastia per la 61a Edizione del Palio de San Michele che prenderà ufficialmente il via martedì 19 settembre con l’apertura delle taverne enogastronomiche rionali e la Cerimonia d’inaugurazione con la benedizione degli stendardi e dei mantelli. Verrà inoltre presentato il Palio realizzato dall’artista Valerio Barbetti e il Minipalio 2023 disegnato dalla studentessa Sofia Falgiani.

Dal 20 al 23 settembre il Palio de San Michele entrerà nel vivo con le sfilate: mercoledì 20 settembre il rione San Rocco con “A me mì”, giovedì 21 il rione Sant’Angelo con “Catabasi”, venerdì 22 il rione Moncioveta con “L’apparenza in…glassa” e sabato 23 settembre il rione Portella chiuderà le sfilate con “Il condominio”.



Lunedì 25 tocca a Rion Mini Sport 2023 e allo spettacolo in piazza The Tempest a cura di Compagnia teatrale Accademia Creativa, Martedì 26 la seconda sfida tra i rioni con i Giochi in piazza. Mercoledì 27 è la volta della 31 a Edizione del Minipalio, la sfida dei giovanissimi. Giovedì 28 settembre l’evento clou del Palio: la Lizza, con gli atleti dei Rioni che si sfideranno in piazza Mazzini. Al termine della gara, la giuria tecnica decreterà la classifica delle sfilate e, in base ai punteggi ottenuti nelle tre prove (sfilate, giochi e lizza), verrà assegnato il Palio della 61a edizione.

Venerdì 29 è infine il giorno delle cerimonie religiose con la messa solenne e la processione del Santo Patrono con autorità e Rioni e a sera l’apertura delle taverne rionali e lo spettacolo pirotecnico di chiusura.