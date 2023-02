Barriere architettoniche, nuovo bando da 175mila euro rivolto ai comuni - Tuttoggi

“Lo scopo – afferma – è quello di superare i ritardi e aumentare il numero delle amministrazioni che dispongono di un Piano in cui sono rilevate e classificate le barriere architettoniche presenti, che possono riguardare strade, piazze, parchi, giardini, elementi arredo urbano, trasporto urbano, e allo stesso tempo vengono individuate le proposte progettuali di massima per la loro eliminazione, con una stima dei costi. Uno strumento di monitoraggio, quindi, ma anche di pianificazione e coordinamento degli interventi per l’accessibilità”.

Sono state complessivamente venti le domande di contributo pervenute a seguito del precedente bando regionale, di cui cinque da parte di Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, quattro con popolazione superiore a 5000 abitanti e undici con popolazione inferiore a 5000 abitanti. In esito all’istruttoria, è stata approvata la graduatoria di assegnazione e i 150mila euro disponibili sono stati impegnati a favore di 17 Comuni umbri.

“Tutti gli altri Comuni potranno ora partecipare al bando di prossima pubblicazione che verrà attivato – rende noto l’assessore Melasecche – secondo le stesse modalità e gli stessi criteri del precedente, con procedura valutativa a sportello”.

Il contributo massimo concedibile a sostegno delle spese sostenute per la redazione, l’ampliamento e l’aggiornamento dei PEBA sarà pari all’80% della spesa sostenuta per i Comuni fino a 5000 abitanti e del 60% per quelli con oltre 5mila abitanti. Il contributo massimo erogabile sarà in ogni caso di 10.000 euro. Il Comune partecipante, individuato come beneficiario, dovrà garantire obbligatoriamente il cofinanziamento della spesa eccedente il contributo concesso.

La Giunta regionale ha disposto che una quota di circa 30mila euro delle risorse disponibili venga assegnata, in via prioritaria, ai Comuni di Allerona, Deruta, Narni e Montone individuati nella “lista di riserva” del precedente bando, non finanziati per insufficienza di risorse.

Le domande di contributo che perverranno per il nuovo bando saranno registrate e valutate in base all’ordine cronologico di presentazione e pertanto le risorse verranno conseguentemente assegnate ai progetti valutati positivamente sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili. Verranno compilate ed approvate la graduatoria degli interventi ammessi e la “lista di riserva” con gli interventi ammissibili ma non immediatamente finanziabili per carenza di risorse.

Quest’ultima resterà valida fino al 31 dicembre 2024, con la possibilità di finanziamento degli interventi a valere su ulteriori risorse eventualmente resesi disponibili nel bilancio regionale.