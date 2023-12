Bar Teatro Romano pronto a riaprire, gestione struttura affidata ad unica ditta partecipante alla gara - Tuttoggi.info

Ad aggiudicarsi la gara è stata la fabrianese “Solazzi Aida”, la sola ad aver partecipato all'avviso pubblico | Avrà l’obbligo di tenere aperto il punto ristoro dal 1 aprile al 30 settembre nell'orario 12-20

E’ stata affidata alla ditta fabrianese “Solazzi Alida” la gestione dell’immobile adiacente all’area del Teatro Romano e degli spazi esterni annessi, a seguito della gara indetta lo scorso 12 ottobre.

All’Ufficio Protocollo del Comune di Gubbio è pervenuto, entro il termine previsto nel bando di gara, un unico plico contenente la documentazione di partecipazione all’avviso pubblico.

La Commissione di gara, dopo aver quindi proceduto all’apertura e verificato la regolarità e completezza della documentazione, ha aggiudicato la gara all’impresa individuale “Solazzi Alida”, cui è stata affidata la gestione della struttura e il futuro punto di ristoro che sorgerà nello stesso. La concessione, come noto, era infatti vincolata all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e il gestore avrà l’obbligo di tenere aperto il punto ristoro dal 1 aprile al 30 settembre nell’orario minimo 12-20.

Va ricordato che, non senza furiose polemiche, il Bar del Teatro Romano era rimasto chiuso per tutta l’estate 2023 a causa della recessione anticipata del contratto da parte del precedente gestore (per una mancata autorizzazione della Sovrintendenza a costruire una serra adiacente lo stabile).

“Eravamo consapevoli del danno che la mancata riapertura del bar in un luogo tanto strategico ha arrecato a tutta la comunità, in un’area peraltro profondamente riqualificata dal Comune – ha dichiarato l’assessore al Patrimonio Rita Cecchetti – Malgrado inutili strumentalizzazioni e tante parole al vento, tuttavia, oggi siamo arrivati a una soluzione, con le tempistiche che le normative ci hanno costretto a seguire: nel più breve tempo possibile abbiamo cercato di sopperire al disagio e possiamo finalmente iniziare scrivere un’altra storia”.