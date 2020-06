Bando Family Help del Comune di Orvieto prorogato al 31 dicembre - Tuttoggi

Bando prorogato – L’Ufficio della Cittadinanza della Zona Sociale n. 12 dell’Orvietano comunica che sono prorogati al 31 dicembre 2020 i termini per l’accesso al beneficio denominato “Family help”, avviso pubblico inerente buoni servizio per prestazioni individuali di lavoro a domicilio per finalità di conciliazione di tempi di vita e di lavoro di persone e famiglie. Le domande possono essere presentate a partire dal 1° giugno 2020.

Formazione e qualificazione professionale

Con questo avviso si attribuiscono contributi alla persona che lavora o è inserita in un percorso di formazione o qualificazione professionale, per servizi rivolti ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, coniugare il diritto al lavoro con il lavoro di cura familiare, prioritariamente svolto dalle donne, ovvero: a ridurre la disparità, creando le condizioni necessarie per una loro maggiore partecipazione e/o permanenza sul mercato del lavoro. Il contributo viene erogato a seguito di presentazione di apposita domanda e selezione dei destinatari a fronte di spese sostenute per la retribuzione di prestazioni/servizi integrativi flessibili, da parte di un prestatore di lavoro a domicilio, acquisibili nel rispetto della normativa in materia di lavoro, ad esempio:

– Attività di supporto a bambini e ragazzi, fra cui accompagnamento a scuola o nelle attività extrascolastiche e aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici;

– Supporto all’espletamento di attività domestiche e alle diverse necessità quotidiane, accompagnamento di persone (quali minori, adulti e anziani in difficoltà, esclusi coloro che fruiscono di un servizio in strutture sociali, socio-sanitarie e sanitarie, a ciclo residenziale oppure fruiscono dell’assistente familiare finanziato con risorse del POR FSE 2014/2020 a valere sull’Avviso Pubblico di selezione per la realizzazione di progetti di “domiciliarità” per anziani non autosufficienti e per la riduzione della residenzialità) e con esclusione delle prestazioni specialistiche di ogni tipo in campo educativo, sociale e sanitario.

Requisiti di accesso

Sono destinatari dell’intervento i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

• Aver compiuto 18 anni di età ed essere:

– Cittadini italiani

– Cittadini comunitari

– Familiari extracomunitari di cittadini comunitari, titolari di carta di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente

– Cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia (ivi compresi titolari di protezione internazionale, protezione umanitaria e richiedenti asilo) esclusi i titolari di visto di breve durata

• Godere dei diritti civili e politici

– Avere un ISEE, in corso di validità, pari o inferiore ad € 40.000,00

– Essere residente in uno dei Comuni della Zona Sociale n. 12- Essere titolare di un contratto di lavoro, oppure svolgere un lavoro autonomo, oppure essere iscritto ad un corso di formazione e/o di qualificazione professionale, oppure svolgere un tirocinio extra- curriculare, pratica professionale, anche quella per l’accesso alle professioni ordinaristiche;

– Trovarsi in una o più situazioni in cui si rende necessaria la cura di altre persone facenti parte del proprio nucleo familiare anagrafico, oppure, se non facenti parte del proprio nucleo anagrafico, almeno legate da vincolo di parentela o di affinità in linea retta fino al 3° grado e collaterale fino al 2° grado, ovvero:a. Figli in età minore. Persona adulta (fino a 64 anni di età) bisognosa di curac. persona anziana (di età uguale o superiore ai 65 anni)c. Persona disabile ai sensi della legge 104/92.

Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda dovrà essere presentata dalla persona in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 con una delle seguenti modalità:- A mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Orvieto – capofila Zona Sociale n. 12- A mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Ufficio della Cittadinanza Comune di Orvieto via Garibaldi n. 8 05018 Orvieto (TR)- Tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti al seguente indirizzo: comune.orvieto@postacert.umbria.itIl bando e le domande sono scaricabili dai siti web dei Comuni della Zona Sociale n. 12.