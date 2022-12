Bambino si porta alla bocca esca avvelenata, sorella evita il peggio "Situazione allarmante" - Tuttoggi

L’episodio, che non sarebbe affatto nuovo nelle aree verdi della città, e ha costretto la polizia locale a transennare e interdire al pubblico addirittura la zona. I bocconi, dove pare sia stato inserito veleno per lumache, sono successivamente stati prelevate dalla Asl, che ne analizzerà il contenuto.

La Guardia nazionale ambientale, dopo questa vicenda, ha annunciato denuncia contro ignoti: “E’ una situazione sempre più allarmante che costituisce un vero pericolo per gli animali da compagnia ma anche per cittadini e soprattutto per i bambini piccoli – dicono il presidente Alberto Raggi e il dirigente generale Niccolò Francesconi – Chi semina veleno per fare del male agli animali con il rischio di creare un danno anche a bambini non può rimanere impunito. L’ente si rivolgerà ancora una volta all’amministrazione comunale e al sindaco in particolare per la messa in campo di azioni concrete per arginare questi fenomeni e perseguire i responsabili”.