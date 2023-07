Bambina usata per l'accattonaggio durante "Umbria jazz", due stranieri denunciati - Tuttoggi.info

Accattonaggio in centro sfruttando una ragazzina, gli agenti della polizia locale denunciano due rumeni: per uno proposto il foglio di via

Due stranieri denunciati per sfruttamento di minore (in particolare per l’accattonaggio) da parte degli agenti della polizia locale di Perugia. Durante i controlli a piedi in centro nel corso di Umbria Jazz, infatti, gli agenti dell’Ufficio Sicurezza Urbana di Perugia hanno beccato due cittadini rumeni che per mendicare si avvalevano di una bambina afferente al proprio nucleo familiare.

La ragazzina, che ha meno di 14 anni, era vestita con un abito da regina egiziana; accanto a lei una busta con palloncini colorati e una scatola in cui veniva chiesta “una offerta”.

Entrambi gli stranieri impegnati nell’attività di accattonaggio insieme alla bambina sono stati deferiti all’autorità giudiziaria e per uno di loro, sottoposto a foto-segnalamento in quanto sprovvisto di regolare documento d’identità, è stata proposta la misura preventiva del foglio di via dal territorio comunale, con divieto di ritornarvi, stante i precedenti per reati contro le persone ed il patrimonio.