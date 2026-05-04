Pecoraro Scanio "Da Pompei un appello per un turismo che aiuti i territori" - Tuttoggi.info

POMPEI (ITALPRESS) – “L’Italia deve investire con decisione su tutte le forme di turismo: culturale, religioso, congressuale, giovanile, naturalistico, puntando anche su innovazione e sostenibilità. E quale luogo migliore per lanciare questo appello se non Pompei, simbolo globale della nostra capacità di attrazione?”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, docente di turismo sostenibile nelle università di Milano Bicocca, Napoli Federico II, Roma Torvergata, in visita a Pompei con il coordinatore Ecodigital Campania sottolineando come la città rappresenti un esempio emblematico delle potenzialità – ancora in parte inespresse – del sistema turistico italiano.
sat/mca2
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(Fonte: Fondazione Univerde)