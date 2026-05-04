 Cina, il Primo Maggio aumentate del 55,6% le ricariche elettriche in autostrada - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Cina, il Primo Maggio aumentate del 55,6% le ricariche elettriche in autostrada

ItalPress

Cina, il Primo Maggio aumentate del 55,6% le ricariche elettriche in autostrada

Lun, 04/05/2026 - 19:48

Condividi su:

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – In Cina, il volume delle ricariche di veicoli a nuova energia (NEV) in autostrada è aumentato del 55,6% su base annua nel primo dei cinque giorni di vacanza per la Festa del Lavoro, evidenziando un cambiamento profondo nelle modalità di viaggio, con i veicoli elettrici che sono diventati una scelta popolare per i tragitti a lunga percorrenza.

I dati diffusi dall’Amministrazione nazionale per l’energia hanno mostrato che venerdì il volume delle ricariche di NEV in autostrada ha superato i 23 milioni di chilowattora. Le cifre si basano su un’analisi di 57.600 infrastrutture autostradali di ricarica, tutte incluse nella piattaforma nazionale per i servizi di monitoraggio di tali infrastrutture.

Secondo le previsioni del ministero dei Trasporti, durante il periodo festivo ogni giorno sulle autostrade dovrebbero circolare in media 15,4 milioni di NEV, pari al 24% di tutti i veicoli e in aumento del 33% su base annua.

“La crescente maturità della tecnologia NEV e il continuo miglioramento della rete di infrastrutture di ricarica stanno aiutando queste vetture a scostarsi dall’etichetta di veicoli per il pendolarismo a breve distanza”, ha dichiarato Liu Yongdong, vice segretario generale del China Electricity Council. “Sempre più proprietari di veicoli oggi scelgono di guidare i propri NEV per viaggi interprovinciali e per visitare i familiari durante le vacanze. Con il continuo aumento del tasso di penetrazione dei NEV, la domanda di ricarica sta crescendo rapidamente”.

Attualmente, la Cina conta oltre 21 milioni di colonnine di ricarica, con copertura completa a livello di cittadina in 19 province.

Secondo Liu Mingyang, funzionario dell’amministrazione, quest’ultima ha guidato le autorità locali nell’ammodernamento delle vecchie infrastrutture di ricarica e nell’installazione di apparecchiature temporanee di ricarica per garantire servizi inerenti efficienti e affidabili durante tutto il periodo festivo.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!