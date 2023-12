Babbo Natale a Terni arriva sul drone: Corso Vecchio rivoluziona il Natale - Tuttoggi.info

Le immagini dello spot, oltre a mostrare alcuni storici negozi del centro di Terni, ha permesso di riscoprire scorci e panoramiche della città

Slitta e renne dal naso rosso? Macché, a Terni Babbo Natale è arrivato col drone, o meglio si è trattato di un giro di perlustrazione promosso dai commercianti di Corso Vecchio che quest’anno, per incentivare l’acquisto delle strenne natalizie, hanno voluto fare le cose in grande. L’iniziativa non è passata inosservata, nei due giorni di riprese dello spot promozionale, il ronzio del cameraman robotico ha attirato l’attenzione dei passanti che sono rimasti con il naso all’insù ad osservare l’evoluzioni del drone meccanico.

Le immagini dello spot, oltre a mostrare alcuni storici negozi del vecchio cuore di Terni, ha permesso di riscoprire scorci e panoramiche di una città che troppo spesso passa agli onori della cronaca solo per le sue industrie e non, anche, per le sue bellezze storiche.

La vista dall’alto della Terni vecchia non lascia spazio a interpretazioni e mostra una città che merita di essere vissuta e riscoperta, prima dai suoi abitanti e poi dagli umbri. Sotto i vecchi tetti della città che fu si può trovare un vero e proprio centro commerciale a cielo aperto in cui acquistare ogni genere di bene: enogastronomia, salute e benessere, moda uomo/donna/bambino, pelletteria, illuminazione d’arredo e tanto altro ancora.

Il claim dello spot è semplice ed efficace e rispecchia la professionalità di attività che in qualche caso animano “Terni da più di 100 anni: Qualità, Esperienza e Cortesia“.

Viaggia insieme a Babbo Natale in Drone tra i negozi di Corso Vecchio

Ecco la lista dei negozi che hanno partecipato all’iniziativa: