Azione, Calenda chiama Leonelli in Segreteria nazionale

Il segretario nazionale ha comunicato la squadra che lo affiancherà nella guida del nuovo partito a cui ha aderito anche il senatore Grimani

C’è anche il segretario umbro Giacomo Leonelli nella Segreteria nazionale di Azione che coadiuverà Carlo Calenda. A Leonelli, segretario umbro del nuovo partito, è stato affidato l’incarico di responsabile sviluppo della Rete.

“Ci siamo fissati un obiettivo ambizioso, cambiare la politica italiana – il messaggio di Calenda – e insieme lo raggiungeremo. Avanti”.

Questi i componenti della Segreteria nazionale di Azione: Carlo Calenda, Emma Fattorini, Andrea Mazziotti, Valentina Grippo, Giacomo Leonelli, Nunzio Angiola, Francesco Italia, Matteo Richetti, Giulia Pastorella, Enrico Costa, Mario Raffaelli, Isabella De Monte, Barbara Masini, Vincenzo Camporini, Mariasole Mascia.

Il senatore Grimani in Azione

Proprio nelle ultime ore ha aderito ad Azione anche il senatore Leonardo Grimani, eletti quando militava nel Pd e poi passato a Italia Viva di Renzi e ora con Calenda. “Ho scelto di aderire ad Azione – ha argomentato Grimani – perché credo che in Italia vada rafforzata l’area riformista e liberal-democratica, e questo partito si candida autorevolmente a costruire quello spazio. La leadership di Carlo Calenda conferisce al progetto credibilità e autorevolezza. Sono convinto che il Paese debba superare la deriva populista. Il congresso dello scorso fine settimana consegna all’Italia un partito strutturato, che discute e si apre ai contributi della società civile. Metterò il mio impegno al servizio di questo progetto che sarà determinante per il futuro dell’Italia, come lo è già stato a Roma”.