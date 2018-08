Avviso pubblico per concessione immobile “ex cereria” alle Conce

Il Comune di Foligno ha pubblicato un avviso per l’affidamento in concessione dei locali di proprietà comunale che fanno parte dell’immobile denominato “ex cereria” ubicato in via Porto delle Conce.

La destinazione dell’immobile è di “centro culturale gastronomico per promozione dei prodotti tipici umbri”. La concessione avrà la durata di 6 anni dalla stipula dell’atto.

La concessione verrà affidata sulla base di un progetto che si baserà su vari criteri, tra cui il programma di attività e l’ampiezza dell’orario di apertura al pubblico. Potranno partecipare domande di partecipazione – entro le 12 del giorno 11 settembre 2018 – soggetti singoli, associazioni, società, cooperative.

