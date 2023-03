Avviate le attività di cantiere per 5 Opere Pubbliche a Norcia

Gli interventi, volti a migliorare la viabilità, ad incrementare il numero di strutture sportive e valorizzare spazi urbani già esistenti

Nei giorni scorsi sono stati firmati i contratti di affidamento dei lavori di cinque opere pubbliche finanziate con i fondi del PNRR nell’ambito del Piano Nazionale Complementare. Gli interventi, volti a migliorare la viabilità, ad incrementare il numero di strutture sportive e valorizzare spazi urbani già esistenti, comprendono:

– interventi sulle strade comunali Forsivo-Cortigno, Nottoria, e Norcia-Popoli;

– rigenerazione dei Giardini Pubblici di Porta Romana e Viale della Stazione e dello spazio antistante Porta delle Cerece;

– impianto di illuminazione da Porta Valle Donna a Porta Orientale;

– realizzazione della tribuna del campo da calcio in loc. Cetronella;

– realizzazione di due campi da Padel, due campi da Tennis e due campi da Bocce in loc. Cetronella.



“I verbali di consegna dei lavori sono stati firmati dai Direttori dei Lavori, dalle imprese esecutrici e dal RUP Livio Angeletti, responsabile del settore Lavori Pubblici, che ha in carico una straordinaria mole di lavoro”, dichiara il Vice Sindaco Giuliano Boccanera. “I tempi di consegna previsti non supereranno i 31 giorni per gli interventi sulle strade, i 230 giorni per i nuovi campi sportivi, i 300 giorni per la tribuna del campo da calcio e i 365 per gli interventi di rigenerazione urbana”, termina Boccanera.