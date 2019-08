Avanti tutta Onlus all’Isola di Einstein, “Sport e scienza per promuovere sani stili di vita”

Un antipasto per gli Avanti tutta days, in programma il 7 e l’8 settembre a Pian di Massiano presso il Percorso Verde “Leonardo Cenci”. La grande festa dello sport sarà anticipata all’Isola di Einstein, che torna in tutto il suo carico di colori ed energia. In questo contesto si consolida il lato sportivo del Festival degli spettacoli scientifici che realizzerà alcuni eventi dedicati allo sport, con la fisica che muove la barca a vela o le prove di arrampicata. Su tutti la camminata “Passi solidali”, in programma il 31 agosto dalle 16.30 alle 19.

L’evento è realizzata da Avanti tutta Onlus, in collaborazione con l’associazione Camminare Guarisce, Pink is Good Fondazione Veronesi, Asl Umbria 1 – Piedibus. Sarà una camminata solidale per scoprire gli scorci dell’Isola e il benessere e la solidarietà che nascono da un semplice incontro. L’inizio è alle 16.30 con le associazioni promotrici che si presentano e incontrano i partecipanti presso l’Impact Beach Bar”. Alle 17.30 partenza della camminata alla scoperta dell’Isola Polvese, presso l’area Leonardo. Alle 19 arrivo presso il Centro Arpa Umbria presso Monastero degli Olivetani.

“Un grande appuntamento – spiega Federico Cenci – dell’associazione Avanti tutta Onlus – che va nel solco di quello che avrebbe voluto il nostro angelo custode, Leo, per promuovere stili di vita salutari e sportivi, all’insegna della collaborazione e della sinergia”.

